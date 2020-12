Queda de árvore deixa quatro feridos na Vila Mariana, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um carro foi atingido por uma árvore na Vila Mariana, zona sul da capital paulista, após o temporal que atingiu a região metropolitana de São Paulo na tarde desta terça-feira (1º). Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam dentro de veículos e estão sendo socorridas.

Em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band, o capitão André Elias, do Corpo de Bombeiros, disse que três pessoas foram socorridas, inclusive uma criança. Outra vítima, um homem adulto, ainda está nas ferragens e está inconsciente.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, pousou em um colégio da região e está colaborando com o resgate. O capitão informou que as vítimas socorridas ainda estão passando por um procedimento de "triagem", que irá determinar para quais hospitais serão levados.

No Ipiranga, também na zona sul, out ro veículo foi atingido por uma árvore na rua Bom Pastor. Duas pessoas estão retidas dentro de um automóvel, que está em contato com um fio energizado. De acordo com o capitão dos Bombeiros, elas não estão feridas.

As fortes chuvas que atingiram a capital paulista nesta terça-feira (1º) também deixaram diversos bairros da cidade sem energia elétrica. Há relatos de falta de luz em pontos da zona sul, como Ipiranga, Saúde e Paraíso, e na Vila Leopoldina, na zona oeste.

A chuva começou por volta das 14h e teve aproximadamente uma hora de duração. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo), parte da cidade está em estado de atenção para alagamentos.

Os pontos de atenção na capital são as zonas leste, oeste, norte e a região central, além de parte da zona sul. O distrito do Ipiranga está em estado de iminência de transbordamento, informa o CGE. Por volta das 16h, a cidade registrava seis pontos de alagamento, sendo três intransitáveis.

Os pontos intransitáveis são nos dois sentidos da avenida 23 de Maio, altura do viaduto General Euclides de Figueiredo, na Vila Mariana (zona sul); na avenida Rubem Berta, em Moema (zona sul), pista sentido aeroporto, na altura da rua Dr. Haberbeck Brandão; e nos dois sentidos da avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, na zona leste, próximo à avenida Salim Farah Maluf.

Os outros dois pontos de alagamento transitáveis são na avenida Inajar de Souza, na Brasilândia (zona norte), em ambos os sentidos, além da avenida das Nações Unidas (Marginal Pinheiros) no sentido da rodovia Castello Branco, na altura da avenida Presidente Juscelino Kubitschek. Também há registro de enchente na avenida Professor Abraão de Morais, sentido bairro, próximo ao shopping Plaza Sul.

Sobre a falta de luz, a Enel Distribuição São Paulo informou que o "desligamento não programado de um circuito elétrico que atende a região do Ipiranga provocou a interrupção no fornecimento de energia para os consumidores na região. Disse ainda que o serviço foi normalizado em oito minutos.

A concessionária disse ainda que investiu R$ 684 milhões para modernizar e ampliar a rede, com o objetivo de evitar problemas relacionados às chuvas. Nesta terça-feira (1º), a conta de luz ficou mais cara.