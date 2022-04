Quatro secretários deixam a Prefeitura de São Paulo para disputar eleição

Filiado ao PSDB, Tripoli tentará voltar a exercer o cargo de deputado federal. Ele entrou na política em 1982 como vereador de São Paulo, já foi secretário estadual do Meio Ambiente no governo de Mário Covas. Em 2014, Tripoli como deputado, presidiu a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara.

Edson Aparecido, que se filiou ao MDB, deixou a secretária da Saúde após ter atuado no auxílio do combate à pandemia de Covid-19 para ser o candidato a vice-governador de São Paulo na chapa de Rodrigo Garcia.

Outra baixa é a exoneração de Caio Luz do cargo de secretário executivo adjunto de Subprefeituras -esta última pasta Alexandre seguirá sob comando do secretário Alexandre Modonezi.

"Vamos ainda discutir os nomes, conversar com os secretários e o pessoal da base. [O substituto] deve ser alguém que tenha conhecimento político. A Casa Civil tem atividade importante em fazer essa função de articulação com a Câmara, o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, o Congresso", afirmou Nunes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro secretários municipais foram exonerados em São Paulo com o propósito de disputar as eleições de outubro. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) confirmou, na manhã desta segunda-feira (4), substitutos para ao menos duas pastas, a de Saúde e de Diretos Humanos e Cidadania.

