Quatro maneiras simples e eficazes de fortalecer as unhas

Proteja as mãos para realizar tarefas domésticas que fará durante o dia. Principalmente se as mãos entrarem em contato com a água ou com produtos de limpeza.

4. Proteja as mãos com luvas

Use um creme para mãos e unhas, de modo a manter a hidratação da unha. Existem hidratantes específicos para ajudar no tratamento de unhas quebradiças.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.