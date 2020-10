Quatro jovens morrem em acidente na Grande São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro jovens morreram na madrugada deste domingo (4) após o capotamento de um veículo na rodovia Anhanguera, em Osasco (Grande SP), após a saída do município, em frente à sede do SBT. Uma adolescente de 17 anos, que está grávida, foi socorrida e levada ao Conjunto Hospitalar do Mandaqui, na zona norte da capital paulista. O acidente ocorreu por volta das 2h.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, gestão João Doria (PSDB), no veículo estavam cinco pessoas, sendo três homens e duas mulheres, com idades entre 17 e 26 anos. Todos moravam em Osasco.

De acordo com a concessionária, CCR Autoban, responsável pela rodovia, o motorista perdeu o controle do veículo, um Honda Fit, que se chocou contra uma sinalização. O carro capotou e bateu em uma barreira de concreto. A polícia não havia conseguido identificar quem dirigia o carro no momento do acidente.

Foram solicitados exames periciais ao IC (Instituto de Criminalística) e IML (Instituto Médico Legal) e o caso registrado como homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e choque pelo 10º DP de Osasco, e encaminhado ao 7º DP.

Até o momento, o estado de saúde da adolescente internada ainda não havia sido informado pela Secretaria Estadual da Saúde, responsável pelo hospital.