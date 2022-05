Quatro hábitos ruins que fazem sua ansiedade disparar

Preocupado, se sentindo indefeso, com medo. Estes são sintomas normais de ansiedade. No entanto, se forem acompanhados de palpitações cardíacas, insônia, dor no peito e falta de ar, podem precisar de ajuda especializada.

Mas você já se perguntou quais são as causas dessas crises? A psicóloga Mônica Machado compartilhou com o Portal Metropolitano quatro comportamentos que desencadeiam altos níveis de ansiedade. São esses:

1. Se auto sabotar quando o despertador toca

Você é uma daquelas pessoas que puxa o alarme a cada 10 minutos? Isso não é uma boa ideia. Segundo especialistas, esse hábito pode levar a um “modo automático” de procrastinação, reduzindo a hora do dia para concluir todas as tarefas. Assim, o dia será apressado.

2. Não tem tempo para ficar sozinho

Não adianta preencher cada minuto do seu dia se você não arranja tempo para o seu próprio bem-estar. No final do dia, parece vazio. "Reservar um tempo para nós mesmos e nossas prioridades não é egoísmo, mas o oxigênio de nossas vidas. Se cuidarmos de nós mesmos, podemos cuidar melhor dos outros. Nossos dias começam a ter mais sentido", explicou.

3. Se comparar com os outros

Comparar e copiar são hábitos destrutivos. Você tem que se esforçar para ser a melhor versão de si mesmo.

4. Só enxergar o lado negativo das coisas

Pensamentos negativos atraem mais negatividade. Ver o lado bom das coisas tem um efeito poderoso. “Um exercício simples para entrar nesse novo modo é praticar a gratidão. Você pode começar agradecendo todos os dias por três coisas positivas que acontecem ao longo do seu dia”, aconselha a psicóloga.