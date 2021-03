Quatro estabelecimentos são interditados na capital

As demais ações ocorreram nos bairros Vila Nova Conceição, Ibirapuera, Paraíso, Vila Mariana, Freguesia do Ó, Pompeia, Perdizes, Vila Olímpia, República, Brooklin e Panamby. Além disso, a Polícia Militar esteve presente preventivamente nas principais vias da cidade.

Em um desses casos, 150 pessoas foram detidas dentro de um cassino de luxo que fica na rua Alvorada, na Vila Olímpia (na zona oeste da capital paulista). De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, os frequentadores foram flagrados consumindo bebida alcoólica, desrespeitando as regras de distanciamento social e sem a utilização de máscara de proteção facial.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Vigilância Sanitária Estadual, gestão João Doria (PSDB), em conjunto com o Procon-SP e as Polícias Militar e Civil, inspecionou 34 estabelecimentos comerciais, dos quais sete deles foram autuados e quatro interditados entre a noite de sábado (13) e a madrugada deste domingo (14).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.