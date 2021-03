Quatro estabelecimentos são interditados em blitz na capital paulista

Integram o Comitê agentes da Guarda Civil Metropolitana e da Covisa (Coordenadoria da Vigilância Sanitária) do município, além de profissionais da Vigilância Sanitária, Procon e das Polícias Civil e Militar, por parte do governo estadual.

O Comitê de Blitz, criado no dia 12 de março em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, gestão Bruno Covas (PSDB), tem como objetivo reforçar as fiscalizações e o cumprimento das medidas restritivas implementadas na Fase Emergencial e dessa forma evitar a propagação do coronavírus.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro estabelecimentos comerciais foram interditados e cinco autuados na noite desta sexta-feira (19) pelo Comitê de Blitze por descumprimento das normas sanitárias e as restrições de circulação do Plano São Paulo na capital. Ao todo, a Vigilância Sanitária estadual, gestão João Doria (PSDB), inspecionou 48 locais.

