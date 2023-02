Quatro em cada dez brasileiros dizem estar insatisfeitos com sua vida sexual, diz pesquisa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro em cada dez brasileiros (40%) dizem estar insatisfeitos com sua vida sexual e amorosa. É o que revela o levantamento "Love Life Satisfaction", do Instituto Ipsos, que foi realizado de 22 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro. A pesquisa online ouviu 22 mil pessoas de 32 países.

Com 60% dos entrevistados contentes com esse aspecto de suas vidas, os brasileiros ocupam a 22ª posição do ranking e estão três pontos abaixo da média global, que é de 63%.

A China aparece em primeiro lugar, com 79% dos entrevistados afirmando que estão satisfeitos com a sua vida amorosa, e é seguida por Indonésia e Tailândia, ambos com 75%. Já o Japão está na outra ponta, com 34%.

A pesquisa também questionou os participantes se estão satisfeitos com os seus parceiros ou parceiras —78% dos brasileiros afirmaram que sim. A média global nesse quesito é de 84%. E 72% dos entrevistados do Brasil disseram que se sentem amados.

A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.