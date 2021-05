Quatro coisas que nunca devem ser feitas após o sexo

Quem é sensível a produtos químicos como glicerina, aromas, álcool e certos tipos de óleo, com certeza deve evitar toalhas depois do sexo, já que isso causa irritação quando entra em contato com a pele.

A maioria das pessoas sentem vontade de ensaboar as partes íntimas depois do sexo, mas isso é totalmente desnecessário. E pior, ainda pode causar alguma reação alérgica.

