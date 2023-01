Quatro adolescentes morrem após incêndio em casa de acolhimento

"Uma das adolescentes teria ateado fogo no quarto e fechado a porta com um beliche. O quarto ficou totalmente destruído e será necessário realizar a perícia", declarou.

Os demais jovens que estavam na Casa foram transferidos para outras unidades enquanto os órgãos avaliam as causas do incêndio, disse a Prefeitura.

A Prefeitura de Caruaru informou que a casa tem capacidade para 20 acolhimentos, mas que contava com 7 crianças e adolescentes no momento do incêndio.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As jovens, que não tiveram as idades reveladas, moravam na Casa de Apoio 2 em Caruaru (PE), que teve um incêndio em um dos cômodos nesta sexta-feira (27).

