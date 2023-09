Quarto suspeito de mortes em chacina na BA é morto pela PM; 1 está preso

Uma adolescente de 12 anos foi encontrada com 55% do corpo queimado e socorrida para um hospital de Salvador. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Pelo menos seis corpos estavam carbonizados. Os imóveis onde as vítimas estavam também foram incendiados, na zona rural do município.

Os corpos estavam divididos em duas casas. Em um imóvel, foram encontradas duas mulheres mortas. Segundo a polícia, elas foram mortas porque saíram do imóvel ao ouvir disparos e não eram alvo dos criminosos. As outras vítimas estavam em uma segunda casa.

Thiago de Jesus Santos, 28, estava escondido nas proximidades do município de Dias D'Ávila com um comparsa.

