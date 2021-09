Quadrilha invade aeroclube em MS e rouba 3 aviões, incluindo um do cantor Almir Sater

A Força Aérea Brasileira informou, em nota, que foi notificada sobre a ocorrência, colabora com as autoridades de segurança pública responsáveis pelo caso e emitiu uma ordem de vigilância intensiva do controle de tráfego aéreo aos Centros de Operações Militares da Aeronáutica.

Outra aeronave roubada era do mesmo modelo e está em nome da empresária Liliane Trindade. Também foi roubada uma aeronave Bonanza V35B que pertence ao pecuarista Zelito Alves Ribeiro, irmão do prefeito de Aquidauana, Odilon Ferraz Alves Ribeiro (PSDB).

Eles renderam os dois seguranças do local e os abrigaram a abastecer três aviões de pequeno porte. Na sequência, os guardas foram amarrados com cordas.

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um grupo com cerca de dez homens armados invadiu o aeroclube da cidade de Aquidauana (140 km de Campo Grande), em Mato Grosso do Sul, na madrugada desta segunda-feira (6) e roubou três aviões.

