Quadrilha fecha rua com ônibus, queima veículos e atira contra viatura da GCM de São Paulo

A quadrilha estava com explosivos para tentar acessar o caixa eletrônico. Parte do material foi deixado para trás, no mercado.

"Durante patrulhamento na região, os agentes da GCM se depararam com os criminosos, que haviam posicionado dois ônibus para bloquear a via e dificultar o acesso ao local. Os criminosos abriram fogo contra a viatura da GCM", afirmou a Secretaria Municipal de Segurança Urbana.

O bando montou uma barricada na via, com ônibus atravessados e dois veículos incendiados —um Renault Kwid e um Renault Logan—, o que impediu o deslocamento da equipe.

Uma viatura da GCM (Guarda Civil Metropolitana) passava pela via e cruzou com o veículo dos criminosos, que dispararam contra os agentes. Houve troca de tiros, mas nenhum agente ficou ferido, segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência.

Os criminosos do "novo cangaço", como ficaram conhecidos os grupos que roubam dinheiro de bancos, tentaram arrombar o terminal eletrônico em um mercado na estrada da Barragem, por volta das 4h30, na região do Jardim Marilda.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.