Quadra de basquete recebe nome de Kathlen Romeu, grávida morta em ação policial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último domingo, 12 de setembro, uma quadra de basquete em frente a comunidade do Jacarezinho foi inaugurada e batizada de “Quadra Klathen Romeu”, jovem de 24 anos, morta no dia 8 de junho por uma bala perdida no complexo de Lins, zona norte do Rio de Janeiro, enquanto visitava a mãe.

Através de financiamento coletivo e doações de outros projetos, o Jacaré Basquete, grupo de ex-atletas de basquete que ajudam jovens de comunidade a ter outras perspectivas de futuro, resolveram revitalizar a quadra estava depredada e abandonada.

Thiago Nascimento, 24, idealizador do projeto, comenta que a transformação durou 15 dias. “Era um espaço completamente abandonado. Com o apoio dos grafiteiros Antônio TON e Pandro Nobã, pintamos e revitalizamos a quadra. Para a inauguração, escolhemos o nome da Klathen Romeu e pedimos ao vereador Márcio Ribeiro, do AVANTE-RJ, para apresentar esse projeto de mudança de nome na câmara”.

Em nota, o vereador Márcio Ribeiro endossa o pedido feito pela comunidade: “Daremos entrada em um projeto de lei que pede que seja dado o nome da jovem Kathlen Romeu na quadra esportiva. Realizaremos isso para homenagear a jovem, que morreu tragicamente após ser atingida por uma bala perdida, no Complexo do Lins. Esta homenagem é uma forma de manter vivo o espírito da jovem, que era conhecida por todos como uma pessoa alegre, cheia de esperanças e sonhos, mas que infelizmente não teve tempo de realizá-los.”

A quadra teve também ajuda do projeto Paraíso do Basquete, idealizado pela plataforma Payback. Daniel Lorio, 27, fundador da empresa, comenta que resolveram ajudar essa iniciativa por acreditarem que o Jacaré Basquete tem potencial de impactar pessoas a partir da prática do esporte.

“Apoiar foi uma ótima oportunidade para revitalizarmos nossa primeira quadra de basquete na zona norte do Rio de Janeiro. Compartilhar os mesmo valores que o Jacaré Basquete ajudou nessa parceria. O Paraíso do Basquete ainda prevê ajudar outros projetos socioesportivos em diferentes lugares da cidade”, conclui o empresário.

Durante o evento, os familiares de Klathen Romeu receberam flores e uma placa com o seu nome da ex-modelo. Kits da NBA Store e Decathlon foram distribuídos as crianças que também puderam participar de uma oficina de batalhas de rimas.

Outra atração foi um campeonato improvisado de “3×3”, jogo disputado em uma das metades da quadra com duas equipes com três jogadores, teve o “Basquete Cruzada”, outro projeto de incentivo ao esporte, primeiro campeão do espaço.

O acesso a direitos básicos como saúde mental, física e lazer foi o que motivou Thiago nessa trajetória. “O nosso projeto atua nas regiões do Jacaré e Jacarezinho por que acreditamos que o esporte é uma ferramenta de inclusão social. Nosso intuito é acolher jovens melhorando a qualidade de vida dos moradores da região” conclui o idealizador.

Quem quiser visitar a quadra, o espaço fica na Rua Reginaldo Pardelha, s/n., no bairro do Cachambi, zona norte do Rio de Janeiro. Mais informações podem ser encontradas no perfil do Instagram @jacare.basquete.