Punição a vereadoras que brigaram no banheiro em SP pode ser revista

Pelo regimento, o presidente da Câmara tem que validar a indicação, o que Milton Leite (União Brasil) não fez. À época da indicação, no começo do mês, ele ocupava o posto de prefeito de São Paulo. Rute Costa (PSDB), que ficou interinamente como presidente da Casa, também não deu aval.

Elas receberam suspensão de 60 dias, mas parte dos vereadores defende pena maior para Janaína, por considerarem que ela feriu uma pessoa que, na época, tinha 60 anos, e a submeteu a uma situação humilhante —segundo relata a vereadora do Novo, a colega jogou sua peruca (Cris tem alopecia) no chão depois de enforcá-la.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A decisão da Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo de dar punições iguais às vereadoras Cris Monteiro (Novo) e Janaína Lima (ex-Novo, hoje no MDB) por trocarem agressões no banheiro da Casa em 2021 pode ser revista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.