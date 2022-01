PT tenta abertura de CPI sobre apagão de dados no Ministério da Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PT quer instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara dos Deputados para apurar os motivos que levaram o sistema do Ministério da Saúde a ficar fora do ar por 13 dias. A coleta de assinaturas para a CPI será feita pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann (PR), pelo líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), e pelo deputado Alexandre Padilha (SP). Segundo os petistas, o objetivo é descobrir quem são os responsáveis pelo apagão de dados e se informações sobre vacinação, internações e indicadores de gestão foram comprometidas. "O que aconteceu é muito grave e precisa ser rigorosamente investigado. O melhor instrumento é a Comissão Parlamentar de Inquérito", afirma Lopes.

