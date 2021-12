PT aciona STF para que governo Bolsonaro dê informações sobre vacinação de crianças contra a Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PT acionou o Supremo Tribunal Federal para que o governo Jair Bolsonaro (PL) seja obrigado a fornecer informações a respeito da vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Por meio de pedido de tutela provisória de urgência, o PT solicita que o STF determine que o governo federal apresente a metodologia e a base científica adotadas para elaboração da consulta pública sobre o tema. Os advogados do partido também pedem informações a respeito da compra de imunizantes da Pfizer destinados a crianças, como a data exata de chegada e a quantidade adquirida. A ideia da consulta foi do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, atendendo ao desejo de Bolsonaro de postergar e dificultar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. No pedido, o PT também pede o detalhamento do plano de distribuição das vacinas entre os estado e a data exata de início da vacinação das crianças. Por fim, também questiona a respeito das providências administrativas para a incorporação de outros imunizantes que venham a obter registro na Anvisa para crianças e em relação à campanha de comunicação e conscientização da população sobre a vacinação do público infantil.

