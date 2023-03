Próximo desfile do campeão Leandro Vieira vai falar sobre astrologia, saberes místicos e crenças populares

Leandro é tricampeão do Grupo Especial do Carnaval carioca. Pela Mangueira, ganhou os títulos em 2016, ao homenagear Maria Bethânia, e em 2019, com um enredo que cantou os heróis esquecidos pela história. O cangaceiro Lampião foi tema do desfile de sua estreia vitoriosa na Imperatriz, em 2023.

Ao se dar conta de que o desfile campeão deste ano aconteceu quando o sol estava em peixes, e que a escola evoluiu na avenida em plena lua nova também em peixes, Vieira —leonino com ascendente em áries e lua em aquário— resolveu dar o seguinte título ao enredo: "Com a sorte virada pra lua segundo o testamento da cigana Esmeralda".

