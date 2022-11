Protetor solar será distribuído de graça em Santa Catarina

Outra novidade para esta temporada será o passeio turístico em um navio catamarã, que tem três andares, espaço para eventos e dois restaurantes. O barco tem capacidade para 400 pessoas e terá como trajeto as baias Norte e Sul da cidade, partindo do trapiche da Beira-Mar Norte.

Para os turistas, a cidade oferece atrações de lazer e descanso para todos os gostos, desde balneários agitados e famosos, como Jurerê Internacional, até praias quase desertas, ou com permissão para a prática do nudismo, como a Galheta.

Ela é formada por uma parte insular (ilha de Santa Catarina) e outra parte continental, incorporada à cidade em 1927 com a construção da ponte pênsil Hercílio Luz, cartão-postal da capital catarinense, com 820 metros de comprimento.

Os refis das máquinas com protetor solar devem ser abastecidos e repostos pelas empresas responsáveis, aprovadas no chamamento público em andamento.

