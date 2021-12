Protesto contra passaporte da vacina acaba em invasão e pancadaria na Alerj

Durante a votação de outros projetos que estavam na pauta do dia, a confusão nas galerias da Alerj chamou a atenção do presidente da Casa, André Ceciliano (PT). Ele avisou sobre a necessidade de máscaras e chamou de "vergonha" a quebra de um dos vidros.

Na justificativa do projeto de lei, os deputados afirmam que a exigência do passaporte está ajudando a criar cidadãos "sujeitos à marginalização".

Na capital fluminense, o prefeito Eduardo Paes (PSD) instituiu a obrigatoriedade de apresentar o cartão de vacinação para acessar locais como hotéis, bares e pontos turísticos. O projeto dos dois deputados também se opõe à medida, mas saiu da pauta do dia após emendas no texto. Ainda não há data para nova discussão em plenário.

