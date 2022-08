Protesto contra demora em pagamentos do Censo reúne poucos recenseadores

O planejamento do Censo aponta para a contratação de cerca de 183 mil recenseadores. Em torno de 160 mil já foram contratados, segundo resposta do IBGE à reportagem na quarta (24). Cerca de 10 mil estão em treinamento, indicou o instituto.

"O IBGE reconhece e pede desculpas pela demora na liberação do pagamento do trabalho de coleta dos recenseadores. O instituto informa que está comprometido em reduzir esses prazos", disse o órgão em pedido de desculpas divulgado na terça (23).

Os salários da categoria são variáveis, já que dependem da produção individual. O IBGE lançou uma ferramenta que simula a remuneração em diferentes cidades. O simulador está disponível no site do Censo 2022.

Mesmo com a baixa adesão nos atos desta sexta, lideranças da categoria prometem realizar greve na próxima semana, a partir de 1º de setembro, caso não consigam avançar nas tratativas com o órgão de pesquisas.

Os organizadores pedem melhores condições de trabalho durante o Censo Demográfico 2022, que começou no dia 1º de agosto. A principal reclamação é sobre atrasos na liberação de pagamentos por parte do instituto.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com ameaça de greve nacional, recenseadores marcaram manifestações em frente a prédios do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para a manhã desta sexta-feira (26), mas a baixa adesão frustrou lideranças da categoria em capitais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.