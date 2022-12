Proposta que pode encerrar greve nos aeroportos entra em votação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tripulantes aéreos votam nesta quinta-feira (22) uma proposta de convenção coletiva de trabalho que, caso seja aprovada pela categoria, pode encerrar a greve que há quatro dias afeta aeroportos em todo o país.

A votação, marcada para começar às 16h30, ocorre de forma virtual até a meia-noite, e o resultado será anunciado à 0h30 desta sexta-feira (23) pelo SNA (Sindicato Nacional dos Aeronautas). A proposta foi apresentada em uma reunião do sindicato com o TST (Tribunal Superior do Trabalho) na tarde desta quinta, em Brasília.

As companhias aéreas oferecem aos trabalhadores reposição total da inflação medida pelo INPC (5,97%) mais 1% de aumento real. O reajuste vale para salários fixos e variáveis, pagamento de diárias em todo o território nacional, seguro, multas por descumprimento da convenção coletiva e vale-alimentação.

O presidente do SNA, Henrique Hacklaender, disse em um vídeo que a suspensão da greve será automática caso a categoria aprove a proposta. Ele defende que, em caso de rejeição, será necessário endurecer a mobilização de pilotos, copilotos e comissários.

"Se votar 'não', a greve continua, mas precisamos ser claros: a categoria tem de ter responsabilidade pelo seu voto", disse Hacklaender. "No caso de reprovação, vamos ter de continuar a greve, e ela vai ter de ser de forma intensiva, vai ter de endurecer, porque, afinal de contas, nós passamos quatro dias aqui e tivemos essa proposta."

O reajuste não incide sobre diárias internacionais por serem pagas em dólar americano, euro ou libra. A reposição salarial de todos os salários fixos e variáveis seria feita com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Às vésperas do Natal, a paralisação já afetou ao menos 20 aeroportos do país, com atrasos e cancelamentos de voos.

Até as 12h desta quinta, Congonhas registrava 37 atrasos e 17 cancelamentos, segundo a Infraero. No Rio, o Santos Dumont, também operado pela Infraero, teve 35 atrasos e 11 voos cancelados. A assessoria, no entanto, diz que nem todos os transtornos estão relacionados à greve.

Já o Galeão, também no Rio, registrou duas decolagens atrasadas, e a operação foi normalizada em seguida. A situação foi parecida no aeroporto de Confins, na Grande Belo Horizonte, que tinha três atrasos até as 10h.

Em Guarulhos, dois voos saíram com atraso. No Distrito Federal, o aeroporto de Brasília registrou 27 atrasos entre as 67 decolagens previstas até a tarde desta quinta.

O Aeroporto Internacional Salgado Filho registrava, até as 8h, cinco atrasos. Já em Fortaleza, o painel indicava cinco voos atrasados e um cancelado.