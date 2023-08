Promotoria pede suspensão de obra onde casarão pegou fogo em São Paulo

Equipes do DPH (Departamento do Patrimônio Histórico, da Secretaria Municipal de Cultura) farão uma vistoria para avaliar os danos do incêndio no casarão tombado.

Durante a madrugada, as labaredas eram altas devido à presença de material inflamável no interior, o que assustou vizinhos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o casarão estava abandonado e havia muita madeira no imóvel. Os cômodos internos ficam bastante destruídos. Houve grande dano no telhado, que colapsou.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.