Promotoria pede afastamento do reitor da Unesp por 'cabide de empregos' e nepotismo

"A constitucionalidade da estrutura da assessoria jurídica da Unesp, anterior à atual Constituição Federal, já é tratada em outra ação judicial, que deve ser respeitada, e está sub judice, à espera de um pronunciamento definitivo do Poder Judiciário", continua a nota.

"Tampouco no pagamento dos vencimentos a que fazem jus pelo exercício de suas atribuições, estando todos eles sujeitos à aplicação do teto constitucional, diferentemente do que sugere a Promotoria na ação", diz a nota.

Em junho de 2021, o Ministério Público pediu a exoneração dos procuradores contratados sem concurso, mas a Unesp não fez as demissões e os manteve nos cargos, com salário de R$ 30 mil por mês.

"A procuradoria jurídica da Unesp, uma das maiores e mais conceituadas universidades públicas do país, foi transformada pelos demandados em uma estrutura de 'cabide de empregos', com altos salários, benefícios pessoais e até mesmo nepotismo", afirma o Ministério Público.

A advogada Cristiane Gomes Carrijo Andrade, filha do assessor especial José Afonso Carrijo Andrade, lotado no gabinete da reitoria, foi nomeada procuradora jurídica em março de 2022.

A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público iniciou em 2021 um processo para investigar a contratação de dez procuradores sem concurso para atuar na universidade. No ano seguinte, durante a tramitação da ação, o reitor contratou diretamente mais duas procuradoras, sendo uma delas filha de seu principal assessor.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação pedindo o afastamento do reitor da Unesp, Pasqual Barreti, por improbidade administrativa e nepotismo em contratações feitas pela universidade.

