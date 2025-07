Promotoria diz que médico planejou morte de esposa com chumbinho e a mãe dele executou

O defensor admitiu que a cliente enfrenta problemas financeiros. "No que diz respeito às dificuldades financeiras, realmente isso procede. Ela tem uma situação financeira com algumas dívidas em instituições bancárias. Ainda não temos nenhuma prova nesse sentido, mas os familiares acreditam que ela pode sim ter algum tipo de vício em jogos. Mas nada comprovado porque isso depende de quebra de sigilo bancário."

Segundo o advogado do médico, porém, o plano inicial de Elizabete seria matar o próprio filho. "Só que, se ela tira a vida do Luiz, parte do patrimônio vai para Larissa, já que eles eram casados. Ao passo que, se ela tira a vida da Larissa, como ela fez, envenenando, sobra o filho, que voltaria a ajudá-la. O filho parou de ajudá-la financeiramente em dezembro de 2024", afirmou Mossin.

Nicolino ressaltou que os denunciados demonstraram extrema frieza, utilizando meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e dissimulação. O médico ainda é acusado de tentar alterar a cena do crime e eliminar provas digitais e físicas, incluindo limpeza do local e exclusão de arquivos eletrônicos.

De acordo com as investigações, Larissa teria descoberto que o marido tinha uma amante e afirmado que procuraria um advogado para iniciar um processo de divórcio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.