Promotoria abre ação para que GCM deixe de atuar como força policial na cracolândia

Na Lei Orçamentária de 2019, mencionada pelos promotores, a Prefeitura de São Paulo gastou R$ 2 milhões sob a rubrica "Aquisição de Armas, Uniformes e Equipamentos de Defesa". No ano seguinte, ainda de acordo com o Orçamento, foram injetados pouco mais de R$ 3 milhões, um aumento de 50%.

A reportagem assistiu a imagens captadas entre dezembro do ano passado e 29 de março último, em que GCMs arremessam bombas e disparam, aparentemente com balas de borracha, contra usuários de drogas.

Entre os excessos destacados pela Promotoria estão o "desvio de função e abuso de poder", verificados desde 2017 por integrantes do Ministério Público paulista, "que já ouviu integrantes e dirigentes da GCM e fez várias tentativas de solução extrajudicial, por meio de reuniões voltadas à modificação da atuação da corporação", diz trecho de do MP.

A alegação do MP-SP (Ministério Público de Sâo Paulo) é a que a guarda, ligada à Prefeitura de São Paulo, conta com histórico de "atuações excessivas" na região, onde se concentram usuários de drogas, principalmente crack.

