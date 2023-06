Promotora denuncia homem que desarmou PM e atirou em dois policiais em SP

Um dos policiais foi atingido no rosto e o outro nas pernas e no abdômen.

A promotoria afirma que as vítimas encontraram o denunciado com um celular que havia sido roubado em novembro de 2022. Ele teria fingido que iria colaborar, mas pegou a arma de um deles e fez vários disparos.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi abordado com um celular roubado. O caso ocorreu na rua Antônio Coutinho, região de São Mateus. O atirador foi preso no mesmo dia, horas após atirar nos PMs.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A promotora Luciana André Jordão Dias, do Tribunal do Júri da capital, denunciou por tentativa de homicídio o homem que desarmou um PM e atirou contra ele e outro soldado no momento em que seria preso, no dia 1º de junho, na zona leste de São Paulo.

