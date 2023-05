Projeto promove competências para estimular agricultura sustentável entre comunidades de Manaus

Manaus/AM - Em maio, chega a Manaus o Territórios da Agricultura, projeto gratuito que pretende estimular a reflexão e a implementação de ações relacionadas à produção, comercialização e ao consumo de alimentos saudáveis. A iniciativa é desenvolvida pela Evoluir — empresa que gera valor e impacto social por meio de iniciativas educacionais, culturais e socioambientais na perspectiva da Educação Integral — e viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, com o patrocínio da Bayer e apoio de organizações e movimentos locais.

Tudo começa com uma jornada formativa para os integrantes da comunidade, com cinco módulos presenciais que totalizam 40 horas e abordam temas como fundamentos da fotografia, meio ambiente, relações sustentáveis, sistema de produção e comercialização. A seguir, é realizado um mapeamento e diagnóstico da agricultura urbana e familiar na região. Serão definidos, então, os projetos que serão implantados em determinada região de Manaus, sempre de forma coletiva, trabalhando a autogestão e cooperação para se desenhar ações que fortaleçam a agricultura urbana e/ou familiar e toda a cadeia de produção e abastecimento alimentar.

Ao final da jornada formativa, acontece uma Exposição Documental e Fotográfica, gratuita e aberta ao público, com a distribuição de catálogos impressos que apresentarão as vivências e ações práticas de agricultura urbana, periurbana e familiar realizadas no município durante o projeto e também os registros feitos pelos participantes. Em complemento, a Evoluir doará ainda livros paradidáticos e materiais pedagógicos para as instituições educativas e sociais da cidade.

“A metodologia utilizada no Territórios da Agricultura convoca os participantes a serem protagonistas no desenho de soluções para o município de Manaus, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades importantes para o progresso de jovens e adultos”, destaca Mariana Monferdini, coordenadora do projeto na Evoluir. “Assim como em todas as iniciativas que implementamos, abordaremos competências que serão essenciais para um futuro com mais prosperidade: mergulhar em si, privilegiando o autocuidado, equilíbrio emocional e ação consciente; voz ativa, para expressar sentimentos e ideias com clareza, e exercer a escuta ativa, sabendo argumentar; fluir em equipe, ou seja, aprender a trabalhar em grupo e dentro de um propósito coletivo; entender o mundo, compreendendo sua complexidade e desenvolvendo o pensamento sistêmico e interdependente, com consciência crítica; e o agir consciente, adotando uma postura ética, a liderança empática e o engajamento comunitário e global”, diz.

Em breve serão divulgadas mais informações. "Vamos juntos fortalecer a produção de alimentos saudáveis em Manaus!", convida a coordenadora do projeto.

Já a Diretora Executiva de Sustentabilidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente da Bayer para América Latina, Paula Castro, complementa que o projeto também busca trazer luz à importância da sustentabilidade. "A agricultura sustentável é essencial para garantir a segurança alimentar global e a saúde do planeta, sendo a educação a chave para alcançá-la. A partir de iniciativas com o Territórios da Agricultura, podemos disseminar práticas agrícolas sustentáveis e incentivar a adoção de técnicas mais eficientes e responsáveis de forma colaborativa. Além disso, esses participantes serão multiplicadores dos aprendizados, compartilhando suas experiências e conhecimentos com amigos e familiares e incentivando cada vez mais práticas responsáveis.”, conclui.

Sobre o Territórios da Agricultura

O Territórios da Agricultura é um projeto de educação e inovação social voltada à agricultura urbana, periurbana e rural, baseado na participação coletiva e na co-criação de ações que contribuam para o desenvolvimento sistêmico da agricultura e da cultura em determinado território. Prevê a realização de uma jornada que integra os diferentes atores locais, visando a investigação extensiva do ecossistema e a co-criação de soluções que possam fortalecer as práticas de produção de alimentos no território.

Ao longo de 40 horas de formação em cinco módulos, os participantes trabalham capacidades como autogestão, atuação em equipe, liderança, conhecimentos sobre os agrossistemas e a cultura do campo, construção coletiva de saberes, mapeamento e diagnóstico territorial, condução de pesquisas coletivas e entrevistas, técnicas e abordagens para produção fotográfica e audiovisual, registro e sistematização de informações, implementação de protótipos, entre outros.

Com informações da assessoria