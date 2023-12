Projeto Bicho de Casco devolveu mais de 22 mil quelônios a rios da Amazônia

Mesmo assim, o avanço é concreto. Na expedição que a reportagem acompanhou, foram sete solturas em três dias, com cerca de 400 animaizinhos em cada uma delas. São ações coordenadas por gente das próprias comunidades, como Divina, que assumiu a missão em Samaúma (RR) e agora ensina as filhas Letícia, 8, e Lília, 5, sobre a importância de conservar o lugar onde vivem.

"Em toda a região, em toda a Amazônia, o tráfico de quelônios é uma grande preocupação. O ilícito é visível", diz Leila Nápoles, gestora do ICMBio no Jauaperi. "Nós encontramos embarcações com 200, 300. É muito. E parece que nunca vai acabar, mas acaba. Por isso que a gente incentiva os programas de manejo."

NOVO AIRÃO, AM (FOLHAPRESS) - Paul Clark é um sujeito teimoso. Nascido na Escócia, decidiu se mudar para Amazônia nos anos 1990, pouco após concluir a faculdade. Não satisfeito em mudar-se para a floresta, decidiu também que iria mudar A floresta com duas ferramentas: a educação e a preservação.

