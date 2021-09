Profissionais de saúde receberão dose de reforço de vacina contra a Covid, diz Queiroga

A Saúde ainda recomenda só vacinar estes jovens sem comorbidades após garantir o reforço da vacinação de idosos e grupos mais vulneráveis, encurtar o intervalo entre as aplicações das vacinas, além de imunizar adolescentes com deficiência ou privados de liberdade.

A pasta preparou nota técnica e informe aos gestores do SUS com orientações para recolocar o grupo de 12 a 17 anos na campanha de imunização.

A justificativa na época era reforçar a imunização diante do avanço de variantes do vírus, como a delta.

“Acabamos de aprovar a dose de reforço para profissionais de saúde, preferencialmente com a Pfizer, a partir de seis meses após a imunização completa. Essa já é a maior campanha de vacinação da história do Brasil.”

