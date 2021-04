Professores começam a ser vacinados neste sábado (10) em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo estadual antecipou a vacinação contra a Covid-19 dos professores e também de pessoas acima de 67 anos. A imunização dos docentes e demais profissionais da educação, antes prevista para segunda-feira (12), começará neste sábado (10). Já aplicação em pessoas de 67 anos, agendada inicialmente para o dia 14, começa na próxima segunda-feira (12). Na cidade de São Paulo a vacinação começará apenas um dia depois, na terça-feira (13).

A antecipação foi anunciada em entrevista coletiva realizada no início da tarde desta sexta-feira (9), no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, e que contou com a presença do vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), e de secretários estaduais.

Nesta fase, a vacinação contra a Covid-19 está disponível para profissionais de educação de todas as redes (municipal, estadual, federal e as privadas), com idade igual ou superior a 47 anos. Além dos professores, serão atendidas as equipes que atuam em todas as frentes, como secretaria, limpeza, merenda, estagiários e direção escolar.

Na cidade de São Paulo, esses profissionais poderão procurar as quase 90 AMA/UBS Integradas (unidades de Assistência Médica Ambulatorial anexas às Unidades Básicas de Saúde). Os 20 mega drive-thrus espalhados pela cidade também irão oferecer a imunização para os profissionais de educação.

Diferentemente dos idosos, os profissionais da educação têm um cadastro próprio, feito pelo endereço https://vacinaja.educacao.sp.gov.br/ Nele, o trabalhador precisa informar o seu CPF e demais dados pessoais para comprovar que trabalha na rede de ensino. Para as redes municipais, particulares e federal também é necessário anexar os holerites dos meses de janeiro e fevereiro.

Somente após essa análise, feita pela direção da escola, é que é emitido um QRCode que o profissional deverá levar para o local de vacinação junto com um documento pessoal.

Até esta sexta-feira (9), a plataforma recebeu 427.984 cadastros de pessoas interessadas em tomar a vacina contra a Covid-19. Destes, 279.477 se enquadram no público-alvo, e somente 153.549 já possuem o QRCode e poderão procurar os postos de saúde para serem imunizados. Os demais terão de aguardar a análise.

"Se não apresentar o documento com o QRCode, não poderá ser vacinado. É por isso que o processo de validação precisa ser feito pelas equipes das escolas", afirmou o secretário estadual de Educação, Soares.

67 ANOS

Inicialmente prevista para ter início na quarta-feira (14), a vacinação de 350 mil pessoas com 67 anos foi antecipada e ocorrerá já na segunda-feira (12) no Estado. Porém, na cidade de São Paulo, ela ocorrerá apenas na terça-feira (13). O motivo, segundo a prefeitura, se dá pela data de recebimento das doses estar programado para o final de semana, o que inviabiliza a logística de distribuição em tempo para iniciar antes, segundo a gestão do prefeito Bruno Covas (PSDB).

A data para imunização de 760 mil pessoas da faixa de 65 anos e 66 anos permanece a mesma do estado: 21 de abril, feriado de Tiradentes.