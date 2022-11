Professora escapou de ataque no ES e mandou abrir portão para fuga de alunos

Normalmente, ela ficava na sala dos professores. Mas, no dia do atentado, não foi para lá porque se despediu do palestrante, que deixou a unidade de ensino.

Era um dia atípico na escola. Um profissional havia dado uma palestra sobre empreendedorismo e estava perto do horário do recreio.

Com a respiração ainda ofegante, Marlene tentava encontrar alguma colega de trabalho para falar sobre o atentado. "Não quero lembrar sozinha do que a gente viveu", comentou.

