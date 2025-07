Professor é indiciado por furar dedos de 43 alunos com mesma agulha no ES

Inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo. O órgão já recebeu o documento e vai decidir se acolhe o pedido e encaminha à Justiça estadual ou arquiva o caso. O professor só se tornará réu se o indiciamento for acolhido pela Justiça.

Docente admitiu ter usado a mesma agulha, mas ressaltou que higienizou o objeto com água corrente, água destilada e álcool 70% ao alternar entre os alunos. Em depoimento, os estudantes confirmaram a versão do professor.

Pai de uma estudante denunciou o caso às autoridades. Os alunos, com idades de 16 e 17 anos, eram de quatro turmas de 2º e 3º séries do ensino médio da instituição pública.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Espírito Santo indiciou um professor que usou a mesma agulha para furar os dedos de 43 alunos de uma escola estadual de Laranja da Terra, na região serrana do estado.

