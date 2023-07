Professor é algemado em festa e acusa PMs de racismo

Segundo a PM, os agentes se aproximaram do homem para esclarecer o fato e foram recebidos de maneira agressiva. "O suposto autor passou a esboçar reação de fuga, empurrando e desacatando os policiais. Durante a condução dos envolvidos ao posto policial, o homem agrediu um dos policiais militares com seus braços e pernas", diz nota.

Ele relatou que estava em um camarote e foi abordado, empurrado e acusado pela PM de ter furtado três aparelhos de celular. "Hoje foi um dia memorável, muito triste, me sinto a pior pessoa do mundo, fui ridicularizado e injustiçado", escreveu. O caso será investigado pela Polícia Civil.

William Silva aparece algemado em imagens divulgadas por ele nas redes sociais. Ele é professor universitário e coordenador do curso de nutrição do centro universitário UniFTC, na Bahia.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um professor denunciou que foi vítima de racismo em uma abordagem de policiais militares da Bahia durante uma festa junina na cidade de Ipiaú, no sul do estado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.