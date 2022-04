Procuradoria-Geral de SP será chefiada por pessoa negra pela primeira vez em sua história

Aos 44 anos, a recém-eleita procuradora-geral é mestre em direito do Estado pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo e professora do curso de especialização em direito administrativo da instituição.

"Essa não é uma conquista pessoal apenas. É uma conquista importante para um grupo maior, que transcende muito a minha vida. Um grupo que foi, por muito tempo, inviabilizado —especialmente as mulheres negras. Ascender a essa posição me traz essa alegria a mais", afirma à coluna.

