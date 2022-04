Procissão do Fogaréu volta a ser celebrada em Goiás e dedica um minuto de silêncio às vítimas da Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de Goiás voltou a celebrar, na quarta-feira (13), a tradicional Procissão do Fogaréu, que relembra a perseguição sofrida por Cristo, segundo os textos bíblicos da Semana Santa. O evento religioso ficou suspenso durante os últimos dois anos por causa da pandemia de Covid-19.

Por cerca de uma hora, milhares de pessoas circulam por cerca de 10 vias da cidade, às escuras, numa demonstração de fé e manutenção da tradição cultural representada pelos farricocos com suas tochas, como são chamados os perseguidores de Jesus.

O momento marcante da procissão deste ano foi a realização de um minuto de silêncio pelas vítimas da Covid-19, segundo Susana Magalhães, 56, diretora de projetos turísticos da cidade de Goiás. "Não era só mais uma procissão, mas um momento de satisfação e emoção pelo retorno do evento com a participação das pessoas, sem máscaras, livres para expressar sua religiosidade. Assim também como para os farricocos, que puderam voltar a se vestir para a encenação".

A diretora destacou a maciça participação dos moradores e do número expressivo de visitantes que lotaram os hotéis da cidade e da região, que abrigaram os turistas atraídos pela tradicional celebração.

PATRIMÔNIO IMATERIAL

De acordo com o governo de Goiás, a Procissão do Fogaréu, realizada há 277, anos é reconhecida como patrimônio imaterial do estado.

As primeiras atividades começam às 17h da quarta-feira, com a Procissão Fogaréu mirim, com participação de alunos de várias escolas.

A manifestação mais esperada começa às 23h59, quando as luzes da cidade se apagam e surgem os farricocos encapuzados, com suas tochas, que representam os perseguidores de Cristo.

Seguidos pelo público, eles saem do Quartel do 20 (20º Batalhão de Infantaria), percorrem as ruas passando pelas igrejas do Rosário e de São Francisco, e retornam ao local de partida.

Para a realização do evento este ano, segundo o governo de Goiás, a cidade recebeu aporte de R$ 260 mil por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura.