Príncipe Andrew e ex-esposa adotam corgis da rainha Elizabeth 2ª

Não há confirmação, no entanto, sobre o destino dos outros dois cães. Ainda segundo a publicação, Lissy também teria se juntado à família no ano passado.

Até então sem informação oficial sobre quem cuidaria dos cães, Ingrid Seward, biógrafa veterana da realeza, disse à Newsweek que uma possibilidade é que eles ficassem mesmo sob os cuidados dos filhos da rainha. Outra opção seriam os funcionários do palácio, já acostumados com os animais.

Os pets seguiam Elizabeth pelos cômodos do palácio e acompanhavam a rainha nos fins de semana em Windsor. A monarca gostava de passear com eles e de cuidar deles de perto.

Os cães da rainha inspiraram filme e ganharam papel no vídeo que Elizabeth estrelou ao lado do ator Daniel Craig, interpretando James Bond, para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres 2012.

Fergus morreu inesperadamente, aos cinco meses de idade. Andrew e suas filhas, as princesas Beatriz e Eugenia, então, presentearam a rainha com a pequena Sandy, por ocasião de seu aniversário de 95 anos, segundo a AFP.

Muick chegou a Windsor no começo de 2021, com outro filhote, chamado Fergus. O objetivo era animar a rainha em meio à pandemia e à internação do marido, o príncipe Philip, 99, que morreu pouco depois

Foi Andrew quem presenteou a mãe com os cães Muick e Sandy. Ele se afastou dos seus deveres reais em 2019, depois de dar uma entrevista controversa sobre acusação de que teria cometido abuso sexual e, apesar do escândalo, é considerado pela imprensa britânica como o filho favorito da rainha.

