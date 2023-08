Primo do governador Ronaldo Caiado morre em acidente com quadriciclo no MA

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um primo de 32 anos do governador Ronaldo Caiado (União-GO) morreu após um acidente com quadriciclo no Maranhão.

Paulo Vitor da Rocha Lima Spenciere estava dirigindo um quadriciclo nas dunas do povoado de Atins, em Barreirinhas, na noite de terça (8), quando perdeu o controle e capotou o veículo.

Ele estava acompanhado de sua esposa, Andressa Fernandes Marques Spenciere. Ela deu entrada no Hospital Regional de Barreirinhas com lesões na coluna cervical, fratura em coluna torácica e fratura em membro superior esquerdo.

Andressa foi transferida por transporte aéreo até o Hospital Dr. Carlos Macieira, onde se encontra estável e consciente. A SSP de Maranhão diz que ela será levada a Goiás ainda nesta quarta-feira (9).

Paulo já não tinha mais sinais vitais quando os Bombeiros chegaram no local do acidente. O casal era natural do estado de Goiás e estava de férias em Atins.

Paulo era engenheiro civil de formação e trabalhava no mercado imobiliário de São Paulo.