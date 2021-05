Primeiro mês da fase de transição é marcado por estabilidade nos indicadores da Covid-19 em SP

Neste momento, os estabelecimentos podem abrir das 6h até às 21h e funcionar com 30% da sua capacidade. A única exceção é para parques municipais e estaduais, que fecham às 18h. As celebrações religiosas também estão autorizadas.

A fase emergencial começou no dia 18 de abril, com a abertura gradual do comércio na primeira semana e do setor de serviços na segunda semana. Era previsto que acabasse em 30 de abril, mas foi prorrogada em duas ocasiões. Na primeira vez, deveria expirar no dia 9 de maio, mas foi estendida até o próximo domingo (23).

Nesta terça-feira (18), o estado tem 78,5% dos leitos ocupados, enquanto na terça passada (11) eram 78,4% e na anterior (4) 78,3%. As três semanas de estabilidade vêm depois de quase dois meses de queda no indicador. Em 20 de abril, primeira terça-feira da fase de transição, a lotação era de 83%.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro mês após o início da fase de transição no estado de São Paulo foi marcado por estabilidade nos indicadores da Covid-19, como a taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e o índice de isolamento social, segundo dados do governo paulista.

