Primeira ação da Polícia Civil na cracolândia sob Tarcísio termina sem detidos

Uma delas ocorreu no dia 11, após a Folha de S.Paulo mostrar que usuários haviam pintado uma faixa na rua para separar o espaço ocupado por eles da via destinada ao trânsito de veículos.

Até então, era mais frequente a presença de agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) no local. A mudança ocorre após troca no comando da 1ª Delegacia Seccional do Centro, responsável pela cracolândia.

Fotos tiradas no local mostram a vítima sendo socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros. Ao lado dele é possível visualizar duas armas de brinquedo.

Segundo ele, as novas operações realizadas em conjunto por prefeitura e governo do estado tem como objetivo estimular os usuários a buscarem tratamento.

Guardas-civis metropolitanos e policiais civis estiveram na tarde desta segunda-feira (30) na rua Vitória, em Campos Elíseos, centro de São Paulo. Atualmente, a via, entre as ruas Conselheiro Nébias e Guaianases, abriga o fluxo, como é chamada concentração de usuários de drogas.

