PRF identifica agente que entrou à paisana na UTI em que menina baleada no RJ está internada

Heloisa foi baleada enquanto passava com a família pelo Arco Metropolitano, na altura de Seropédica. De acordo com relatos dos parentes e de testemunhas, uma viatura da PRF passou a seguir o carro em que a menina estava. Os agentes abriram fogo contra o veículo, após o pai da criança, William Silva, dar sinal de parada.

A Procuradoria vai investigar o que exatamente o agente foi fazer na unidade médica, principalmente na ala em que está Heloisa. De acordo com o MPF, a depender do que apontar a investigação, o policial pode ser denunciado à Justiça Federal por abuso de autoridade.

Segundo o procurador República Eduardo Benones, responsável pelo inquérito do MPF, o policial entrou na UTI sem se identificar nem pedir autorização da segurança do hospital e da equipe médica. Ele apenas disse que o motivo para estar lá era "assunto policial".

A PRF informou que a Corregedoria-Geral do órgão abriu um inquérito para investigar por que o agente foi ao hospital em que Heloisa está internada e entrou na UTI. A identidade do policial, que não foi divulgada à imprensa, foi passado ao Ministério Público Federal, que também investiga o caso.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que já identificou o agente que entrou à paisana na unidade de tratamento intensivo em que está internada Heloisa dos Santos Silva, 3. A menina foi baleada na nuca e no ombro na noite da última quinta-feira (7), durante uma ação da PRF no Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro.

