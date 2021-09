Prevent Senior foi investigada por primeiras mortes por Covid no início da pandemia

Na mesma semana em que foi acusada de não seguir as regras de isolamento no hospital, a rede comunicou que oito de seus colaboradores estavam internados na UTI por Covid.

A empresa se fortaleceu no mercado de assistência médica com um modelo de planos de saúde mais acessíveis aos mais velhos. Assim, seu público principal tornou-se o grupo mais vulnerável durante a pandemia.

As cinco mortes foram de homens idosos com doenças crônicas e moradores da cidade de São Paulo.

Os hospitais da rede concentraram as primeiras mortes por Covid no país?

A informação de que o paciente estava com Covid só foi comunicada pelo hospital ao governo de São Paulo depois do óbito.

A empresa agora é acusada de usar pacientes como cobaias de medicamentos sem eficácia comprovada e de cometer fraude em atestados de óbito. As acusações foram feitas por um grupo de médicos e ex-médicos da Prevent Senior, que elaboraram um dossiê com todas as denúncias.

