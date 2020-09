Presos do Rio voltam a receber visitas a partir desta quinta-feira

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os internos das unidades prisionais do Rio de Janeiro poderão receber visitas, novamente, a partir desta quinta-feira (10). De acordo com a Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária), o retorno da rotina de visitas será gradual e com restrições.

A permissão para a volta das visitas nos presídios foi dada, por meio de decreto, publicado na última sexta (4) pelo governo estadual. As visitas sociais estavam suspensas desde o dia 13 de março, com o objetivo de prevenir o contágio do novo coronavírus.

De acordo com a Seap, nos próximos dias, será publicado em Diário Oficial uma resolução explicando as normas de como será o retorno. Elas serão divulgadas nas redes sociais.

Entre algumas regras, está que cada preso somente poderá receber um visitante. Não será permitida, nesse momento, a entrada de menores de 18 anos. Além disso, visitantes de grupo de risco e presos em grupo de risco não serão inclusos.

"Neste sentido, foram entregues três máscaras reutilizáveis a todos os internos do sistema prisional durante o mês de agosto. A ação teve como objetivo adiantar os procedimentos de segurança para o retorno da rotina de visitas e evitar o contágio no interior das unidades, diz trecho da nota da Seap.