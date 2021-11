Preso no Brasil traficante colombiano procurado pela Interpol há 10 anos

O traficante chegou a ser preso em flagrante em abril de 2010 no aeroporto Barajas, em Madrid, enquanto transportava cocaína. Ele integrava a lista de difusão vermelha da Interpol, composta pelos criminosos mais procurados do mundo.

O mandado de prisão preventiva expedido pelo STF (Supremo Tribunal Federal) para que seja feita a extradição foi formulado pelo Escritório Central da Interpol no Brasil com base em informações fornecidas pelas autoridades espanholas.

Coordenada pelo Centro de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal do Rio de Janeiro, a operação que resultou na captura de Morales contou também com a participação de policiais colombianos, bolivianos e da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Foi preso neste domingo (28) no Brasil um colombiano condenado por integrar uma quadrilha especializada no tráfico internacional de drogas, que estava foragido há mais de dez anos.

