Preso em Aracruz suspeito de atentado a duas escolas com 3 mortes no ES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso, no início da tarde desta sexta-feira (25), em Aracruz (ES), suspeito de ser o autor dos disparos que deixaram ao menos três mortos em duas unidades de ensino da cidade. De acordo com a PM, ele não ofereceu resistência e se entregou, sem trocar tiros com agentes.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou a captura do suspeito pelas redes sociais, classificou a ação de "covarde" e decretou luto oficial, acrescentando que detalhes da investigação serão anunciadas num futuro próximo.

"Nossas equipes de segurança alcançaram o autor do atentado que, covardemente, atacou duas escolas em Aracruz pela manhã. Decretei luto oficial de três dias em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis. Continuaremos apurando as motivações e, em breve, teremos novos esclarecimentos", afirmou.

AÇÃO FOI GRAVADA

Imagens feitas por câmeras de segurança registraram a ação do atirador no Centro Educacional Praia do Coqueiral, a segunda que o criminoso invadiu, na manhã desta sexta, onde um aluno do 6º ano fundamental acabou morto. Os vídeos mostram a entrada do suspeito -ele usa um macacão e um chapéu camuflados, uma máscara com sorriso de caveira e um cinto preto em volta da cintura, aparentemente preparado para guardar munições.

Levando uma arma nas mãos, o homem atravessou o portão do colégio, depois de arrebentar um cadeado, e correu em direção à porta de acesso ao prédio onde ficam as salas de aula. Ele então começa uma "caçada" pelos corredores da escola, correndo por diversas áreas do edifício e esticando a arma com frequência, ficando em posição para atirar.

Um dos trechos mostra dois alunos e uma funcionária caminhando por um corredor quando, de repente, ouvem a ação do atirador. Eles então começam a correr e se separam em busca de refúgio, sendo seguidos.

Uma outra câmera capturou um aluno correndo para dentro de uma sala de aula vazia, com a mão na barriga. Logo em seguida, o garoto cai no chão, ensanguentado na região do abdômen.

Toda a ação do homem no colégio durou pouco menos de 2 minutos. Segundo informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Espírito Santo, três pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas nos dois atentados.

Na escola municipal que registrou o primeiro ataque, a morte de duas professoras foi confirmada.

INVESTIGAÇÃO

Até o momento, a identidade das vítimas não foi divulgada. O autor dos disparos, que conseguiu fugir após o segundo ataque, também não foi localizado até o início da tarde desta sexta. Dois suspeitos já foram descartados: um adolescente de 16 anos que estuda em um dos colégios e um motorista, que chegou a ser detido no final da manhã desta sexta.

Os tiros foram ouvidos por vizinhos dos colégios. A polícia investiga se houve algum outro envolvido no crime que poderia ter ajudado na condução do veículo usado na ação, um Renault Duster de cor dourada.

De acordo com o capitão da PM Sérgio Alexandre, o atirador estava munido de uma pistola e carregadores quando invadiu a primeira unidade de ensino. Ele teria ido diretamente à sala dos professores, onde teria ameaçado profissionais no local e deu início aos disparos.

No Twitter, Lula disse ter tomado conhecimento do caso "com tristeza". "Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda", escreveu, e prestou apoio ao governador Renato Casagrande (PSB) "na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas".