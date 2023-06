Preso 4º integrante de grupo que estuprava e aliciava meninas no Discord

O chefe de segurança do Discord, Clint Smith, afirmou que a empresa trabalha para acabar com o discurso de ódio e conteúdo inapropriado no aplicativo. "O Discord não tolera comportamento odioso. Somos um produto gratuito para mais de 150 milhões de usuários ao redor do mundo. De tempos em tempos, conteúdo e comportamento ruim vão acontecer. Trabalhamos ativamente para remover esse conteúdo".

A PF (Polícia Federal) já identificou dez vítimas de tortura virtual no Discord, segundo reportagem do Fantástico (Globo) exibida neste domingo (25).

O acusado, que não teve a identidade revelada, se apresentou à unidade policial do Carandiru, na zona norte da capital. Contra ele, havia um mandado de prisão temporária. As informações são da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

