Presidente da Eletronuclear diz que não há necessidade de desligar usinas nucleares de Angra

Ele afirmou ainda que o órgão disponibilizou o hospital do órgão e equipamentos para ajudar a cidade neste momento, e que se solidariza com a população de Angra dos Reis. "Temos 1,2 mil funcionários que estão também sofrendo".

"Desligar as usinas não ajudaria em nada a cidade e ainda prejudicaria o sistema de energia pois retiraria 2 mil megawatts do sistema elétrico. Isso afetaria fundamentalmente a região Sudeste por questões de proximidade", afirmou Guimarães.

O presidente da Eletronuclear disse que o desligamento das usinas não ajudaria o quadro em Angra dos Reis e ainda reduziria a capacidade de oferta de energia no sistema nacional. Segundo ele, o desligamento de Angra 1 e Angra 2 retiraria 2 mil megawatts do sistema.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Eletronuclear, Leonam dos Santos Guimarães, descartou neste domingo (3) a necessidade de desligar as operações das usinas Angra 1 e Angra 2, como reivindicado pelo prefeito de Angra dos Reis após as fortes chuvas que atingiram a região. Para o executivo do órgão responsável pelas duas nucleares, não existe razões técnicas para o desligamento.

