Presidente da Anvisa descarta deixar o cargo após eleição

De um lado, parlamentares próximos de Bolsonaro articulam um convite para que Torres aceite outro cargo, possivelmente fora do país, em caso de reeleição do presidente, com a intenção de entregar o comando da agência a aliados.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Antonio Barra Torres tem dito que não deixará seu posto antes do final do mandato, marcado para dezembro de 2024. Em sua formulação, só sai da agência se sofrer impeachment.

