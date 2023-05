Presa pela morte do marido, Flordelis volta a usar nome de solteira

Flordelis foi condenada a 50 anos de prisão por ter sido apontada como a mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo.

Com isso, foi retirado o "de Souza", ficando com o nome Flordelis dos Santos, segundo decisão da Justiça.

Em abril, durante uma ação da Justiça itinerante no presídio, Flordelis pediu para retornar ao nome de solteira, já que parte do sobrenome pertencia ao falecido marido.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A pastora e ex-deputada federal Flordelis, presa no Rio de Janeiro desde 2021 acusada de ser mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, voltou a usar seu nome de solteira.

