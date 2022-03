Prêmio para pesquisa e inovação em oncologia está com inscrições abertas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira) está com as inscrições abertas até o dia 31 de maio para a 13ª edição do prêmio que leva o nome do patrono da instituição. A iniciativa é feita em parceria com o Grupo Folha.

A láurea criada em homenagem ao então publisher da Folha, morto em 2007, busca reconhecer e estimular contribuições de pesquisadores brasileiros e de outros profissionais que atuam na área oncológica.

Trabalhos originais podem ser inscritos nas categorias Pesquisa em Oncologia e Inovação Tecnológica em Oncologia. Na primeira, qualificam-se para a inscrição trabalhos originais publicados em revistas científicas em 2021 e 2022 cujo autor principal atue em instituição de pesquisa e/ou de ensino nacional.

Na categoria Inovação Tecnológica, qualificam-se para inscrição os trabalhos originais publicados em revistas científicas ou patentes depositadas de 2020 a 2022 cujo autor/inventor atue em instituição de pesquisa e/ou de ensino nacional.

A inscrição deverá ser feita exclusivamente por meio de formulário no site www.premiooctaviofrias.com.br. O regulamento se encontra no mesmo endereço.

Também será premiada uma personalidade que tenha se sobressaído na área da oncologia.

Em 2021, uma pesquisa que avaliou como exercícios físicos poderiam combater a caquexia, uma condição relacionada ao câncer e que pode agravá-lo, foi a vencedora na categoria Pesquisa em Oncologia.

Na categoria Inovação Tecnológica em Oncologia, o trabalho que venceu buscava o desenvolvimento de um novo exame que aceleraria o diagnóstico e o acompanhamento do câncer colorretal. A pesquisa observou quatro tipos de microRNA --moléculas que atuam na sinalização e funcionamento das células-- com grandes quantidades em pacientes com esse tipo de tumor.

Já para Personalidade de Destaque em Oncologia, foi escolhido Hugo Aguirre Armelin, biólogo, pesquisador e responsável pela descoberta da molécula relacionada ao fator de crescimento de fibroblastos.

A escolha dos vencedores é feita por uma comissão formada por cientistas de destaque e membros da sociedade comprometidos com o tema. Os premiados nas três categorias receberão R$ 20 mil e um certificado.

A cerimônia de entrega da premiação ocorrerá em 5 de agosto.